Аваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, но информацию о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях правоохранители засекретили.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ на запрос

Дословно: "На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются".

Детали: В ответе указали, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "являются служебной информацией".

По словам председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, под "интересами общества и государства" "может быть все, что угодно Авакову".

Он предполагает, что полиция решила "продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения".

По данным ЦПК, новый департамент "унаследовал функции экономического", но будет покрываться за ширмой "служебной информации"".

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