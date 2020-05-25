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Аваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

Понедельник, 25 мая 2020, 12:26
Аваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, но информацию о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях правоохранители засекретили.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ на запрос

Дословно: "На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются".

Детали: В ответе указали, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "являются служебной информацией".

По словам председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, под "интересами общества и государства" "может быть все, что угодно Авакову".

Он предполагает, что полиция решила "продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения".

По данным ЦПК, новый департамент "унаследовал функции экономического", но будет покрываться за ширмой "служебной информации"".

Предыстория:

  • В начале осени 2019 года правительство расформировало Департамент защиты экономики Нацполиции. Мотивировали это тем, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.
  • Президент Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно говорили о необходимости создания нового независимого органа экономической безопасности. Президент даже подавал законопроект и потребовал принятия его до 2020 года.
  • Но пока новый орган так и не создали.

  

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Темы: Аваковполиция
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