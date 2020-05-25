У Росії понад 350 тисяч хворих на COVID-19, 9 тисяч – за останню добу

Станом на ранок 25 травня в Росії зареєстровано 353 427 випадків коронавірусної інфекції, з них 8946 інфікованих виявили за попередню добу.

Джерело: оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом РФ

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у Москві - 2560 осіб, Московської області - 831, Санкт-Петербурзі - 374.

За попередню добу в РФ померли 92 пацієнта з COVID-19, а з початку поширення коронавірусу в Росії померли 3633 осіб. Одужали - 118 798 осіб, з них за попередню добу – 5499.

Показник нових випадків захворювання у порівнянні з попередньою добою зріс на 347.

Повідомляться, що в Росії провели понад 8,9 мільйона лабораторних досліджень на наявність COVID-19, за останню добу - 260 тисяч тестів.

Відзначимо, що в РФ публікують статистику разом із анексованим українським півостровом Крим. За інформацією окупантів, в Криму наразі - 340 випадків COVID-19, 3 людини померли.