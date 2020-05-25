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В России более 350 тысяч больных COVID-19, 9 тысяч – за последние сутки

Понедельник, 25 мая 2020, 12:54

По состоянию на утро 25 мая в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции, из них 8946 инфицированных обнаружили за предыдущие сутки.

Источник: оперативный штаб по борьбе с коронавируса РФ

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в Москве - 2560 человек, Московской области - 831, Санкт-Петербурге - 374.

За минувшие сутки в РФ умерли 92 пациента с COVID-19, всего с начала распространения коронавируса в России умерли 3633 человек. Выздоровели - 118 798 человек, из них за предыдущие сутки - 5499.

Показатель новых случаев заболевания по сравнению с предыдущими сутками вырос на 347.

Сообщатся, что в России провели более 8,9 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19 за последние сутки - 260 тысяч тестов.

Отметим, что в РФ публикуют статистику вместе с аннексированным украинским полуостровом Крым. По информации оккупантов, в Крыму сейчас - 340 случаев COVID-19, 3 человека умерли.

Украинская правда
Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019


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