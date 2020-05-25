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Шмигаль сподівається на зміну Конституції в частині децентралізації до місцевих виборів

Понеділок, 25 травня 2020, 13:03
Шмигаль сподівається на зміну Конституції в частині децентралізації до місцевих виборів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує вийти на зміни до Конституції в частині децентралізації влади до виборчого процесу місцевих виборів у липні цього року.

Джерело: інтерв'ю Шмигаля агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Коронакриза внесла свої корективи в усі плани, які у нас були. В ідеалі, хотілося б це зробити до виборчого процесу, до липня (підготувати зміни до Конституції в частині децентралізації –  ред.)".

Деталі: За словами прем'єра, влада активно завершує реформу децентралізації, і найближчим часом буде сформовано весь перспективний план областей, що дозволить переходити до наступного етапу – виборчого процесу.

На сьогодні створено 1 029 громад із запланованих 1 300.

За словами Шмигаля, "конфліктних – близько 110, тобто у 8% громад є напруга". Він додав, що більшість цих конфліктних випадків "було створено через місцеві еліти".

Прем'єр вважає, що "для такої глобальної реформи 8% напруги у громадах – це прийнятний показник".

Шмигаль зазначив, що на даний момент тривають дискусії, яким буде субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою.

За результатом дискусій експертна група повинна виділити три варіанти субрегіонального устрою, які буде передано у комітети і парламентський зал для прийняття рішення.

Пряма мова прем'єра: "На мою думку, субрегіональні утворення потрібні, адже 1 300 громадам буде важко домовлятися і приймати спільні рішення. Бюджетів у районі не повинно бути, але цей об'єднавчий і координаційний елемент повинен залишитися".

Нагадаємо: Кабмін уже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Сумської та Рівненської областей.

Всеукраїнська асоціація ОТГ виступає за збереження 127 наявних ОТГ у процесі остаточного затвердження планів формування громад областей.

Українська асоціація районних та обласних рад закликає центральну владу врегулювати можливі порушення при проведенні реформи децентралізації, зокрема, при укрупненні районів і ліквідації райрад.

Уповноважений президента зі земельних питань Роман Лещенко заявляв, що намічається дуже серйозний скандал з питанням перспективних планів ОТГ. Він вважав, що цей процес буде продовжено, – але пізніше заявив, що реформа децентралізації йде до логічного завершення.

"Українська правда" у Threads

Теми: децентралізаціяКонституціявибориШмигаль
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