Усі розділи
Укр / Рус

Шмигаль сподівається на зміну Конституції в частині децентралізації до місцевих виборів

Понеділок, 25 травня 2020, 13:03

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує вийти на зміни до Конституції в частині децентралізації влади до виборчого процесу місцевих виборів у липні цього року.

Джерело: інтерв'ю Шмигаля агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Коронакриза внесла свої корективи в усі плани, які у нас були. В ідеалі, хотілося б це зробити до виборчого процесу, до липня (підготувати зміни до Конституції в частині децентралізації –  ред.)".

Деталі: За словами прем'єра, влада активно завершує реформу децентралізації, і найближчим часом буде сформовано весь перспективний план областей, що дозволить переходити до наступного етапу – виборчого процесу.

На сьогодні створено 1 029 громад із запланованих 1 300.

За словами Шмигаля, "конфліктних – близько 110, тобто у 8% громад є напруга". Він додав, що більшість цих конфліктних випадків "було створено через місцеві еліти".

Прем'єр вважає, що "для такої глобальної реформи 8% напруги у громадах – це прийнятний показник".

Шмигаль зазначив, що на даний момент тривають дискусії, яким буде субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою.

За результатом дискусій експертна група повинна виділити три варіанти субрегіонального устрою, які буде передано у комітети і парламентський зал для прийняття рішення.

Пряма мова прем'єра: "На мою думку, субрегіональні утворення потрібні, адже 1 300 громадам буде важко домовлятися і приймати спільні рішення. Бюджетів у районі не повинно бути, але цей об'єднавчий і координаційний елемент повинен залишитися".

Нагадаємо: Кабмін уже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Сумської та Рівненської областей.

Всеукраїнська асоціація ОТГ виступає за збереження 127 наявних ОТГ у процесі остаточного затвердження планів формування громад областей.

Українська асоціація районних та обласних рад закликає центральну владу врегулювати можливі порушення при проведенні реформи децентралізації, зокрема, при укрупненні районів і ліквідації райрад.

Уповноважений президента зі земельних питань Роман Лещенко заявляв, що намічається дуже серйозний скандал з питанням перспективних планів ОТГ. Він вважав, що цей процес буде продовжено, – але пізніше заявив, що реформа децентралізації йде до логічного завершення.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві

документАваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

фото, доповненоЧерез зґвалтування і катування розформували відділок поліції на Київщині

Київщина послаблює карантин з 26 травня: пустить транспорт

Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ

У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу

Усі головні новини...
Останні новини
13:43
Бізнес починає виходити з карантину: уже працюють 69% ресторанів
13:18
Через 5 днів "Батьківщина" повернулася з ізоляції
13:15
Приватбанк вимагає переглянути справи А-Банку і "Динамо Київ": хоче повернути 400 млн
13:11
У метро пояснили, чому кияни не штурмували підземку
13:06
Чорногорія оголосила себе першою в Європі країною без коронавірусу
13:03
Шмигаль сподівається на зміну Конституції в частині децентралізації до місцевих виборів
12:54
У Росії понад 350 тисяч хворих на COVID-19, 9 тисяч – за останню добу
12:53
інфографікаОбсяги втрат держбюджету через надання податкових пільг постійно зростають
12:50
Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві
12:26
документАваков створив таємний департамент поліції – ЦПК
Усі новини...