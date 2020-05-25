Шмыгаль надеется на изменение Конституции в части децентрализации до местных выборов

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституцию в части децентрализации власти до избирательного процесса местных выборов в июле этого года.

Источник: интервью Шмыгаля агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Коронакризис внес свои коррективы во все планы, которые у нас были. В идеале, хотелось бы это сделать к избирательному процессу, до июля (подготовить изменения в Конституцию в части децентрализации – ред.)".

Детали: По словам премьера, власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу – избирательному процессу.

На сегодняшний день создано 1 029 громад из запланированных 1 300.

По словам Шмыгаля, "конфликтных – порядка 110, то есть в 8% громад есть напряжение". Он добавил, что большинство этих конфликтных случаев "было создано через местные элиты".

Премьер считает, что "для такой глобальной реформы 8% напряжения в громадах – это приемлемый показатель".

Шмыгаль отметил, что на данный момент продолжаются дискуссии, какой будет субрегиональный уровень административно-территориального устройства.

По результату дискуссий экспертная группа должна выделить три варианта субрегионального устройства, которые будут переданы в комитеты и парламентский зал для принятия решения.

Прямая речь премьера: "По моему мнению, субрегиональные образования нужны, потому что 1 300 громадам будет трудно договариваться и принимать совместные решения. Бюджетов в районе не должно быть, но этот объединительный и координационный элемент должен остаться".

Напомним: Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

Всеукраинская ассоциация ОТГ выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов ОТГ. Он считал, что этот процесс будет продлен, – но позже заявил, что реформа децентрализации идет к логическому завершению.