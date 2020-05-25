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У метро пояснили, чому кияни не штурмували підземку

Понеділок, 25 травня 2020, 13:11
У метро пояснили, чому кияни не штурмували підземку
Фото УП

Київський метрополітен у перший день роботи після карантину напівпорожній, тому що кияни свідомо поставились до свого здоров’я і до закликів міської влади користуватися громадським транспортом лише за нагальної потреби.

Джерело: речник підземки Наталя Макогон у коментарі "Українській правді", мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 25 травня

Пряма мова: "Справді людей небагато. Тих звичних 1,5 мільйони, що ми бачили раніше у пік, зараз і близько немає. Ми це пояснюємо тим, що люди свідомо поставились до закликів мера і до закликів метро і дійсно наразі користуються транспортом лиш за нагальної потреби. Це правильне рішення, і ми і надалі будемо закликати пасажирів, які ще можуть дотримуватися домашнього режиму, дотримуватися цього режиму".

Деталі: За словами Макогон, наразі у метро нанесена відповідна розмітка для дотримання соціальної дистанції, і пасажири чемно дотримуються рекомендацій Мінздоров’я.

Вона також пояснила, що у метро пускають людей без рукавичок, тому що захист рук є рекомендованим. Обов’язковим є лише захист обличчя – маска чи респіратор.

Підземка їздить у звичайному режимі – у пікові години інтервал між потягами 1 хв 30 с, у міжпікові – 2-3 хв. Пасажиропотік моніторять у режимі реального часу.

Макогон додала, що люди поставились відповідально до закликів. Але метрополітен і надалі закликатиме не торкатися обличчя під час поїздки і підготуватися до подорожі в метро, щоб мати змогу платити поїздку безконтактно і не стояти у черзі до каси – поповнити картку чи згенерували QR-код вдома.

Якщо люди мають запас жетонів, то їх можна використати до 30 червня.

Станом на 13:00 у метро не зафіксували хворих пасажирів, але алгоритм їх виявлення, за словами Макогон, є: працівники метро, поліції чи охорони підземки візуально оглядають пасажирів, якщо помітять людину з ознаками ГРВІ, то її направлять на термометрію (термометри є на кожній станції – ред.), якщо температури немає, то дозволять їхати, якщо підвищена – то відправлять до сімейного лікаря.

На запитання, чи несе наразі збитки метро через такий знижений пасажиропотік, Макогон сказала, що наразі мова йде не про збиток, а про недоотримання доходу.

За словами мера Києва Віталія Кличка, який вранці відвідав підземку, у метро дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом, а також усі пасажирські зони – вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів.

Працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту, а всюди на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового масочного режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок.

Кличко наголосив, що всі ці заходи вжили для безпеки пасажирів і закликав киян дотримуватися рекомендацій влади.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметрокарантинкоронавірус
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