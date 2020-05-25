В метро объяснили, почему киевляне не штурмовали подземку

Киевский метрополитен в первый день работы после карантина полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.

Источник: пресс-секретарь подземки Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде", мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 25 мая

Прямая речь: "Действительно людей немного. Тех привычных 1,5 миллиона, что мы видели ранее в пик, сейчас и близко нет. Мы это объясняем тем, что люди сознательно отнеслись к призывам мэра и к призывам метро и действительно сейчас пользуются транспортом только по необходимости. Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, придерживаться этого режима".

Детали: По словам Макогон, сейчас в метро нанесена соответствующая разметка для соблюдения социальной дистанции, и пассажиры вежливо следуют рекомендациям Минздрава.

Она также пояснила, что в метро пускают людей без перчаток, так как защита рук является рекомендуемой. Обязательна только защита лица – маска или респиратор.

Подземка ездит в обычном режиме – в пиковые часы интервал между поездами 1 мин 30 с, в межпиковые – 2-3 мин. Пассажиропоток мониторят в режиме реального времени.

Макогон добавила, что люди отнеслись ответственно к призывам. Но метрополитен и в дальнейшем будет призывать не касаться лица во время поездки и подготовиться к путешествию в метро, ​​чтобы иметь возможность платить поездку бесконтактно и не стоять в очереди в кассу – пополнить карточку или сгенерировали QR-код дома.

Если люди имеют запас жетонов, их можно использовать до 30 июня.

По состоянию на 13:00 в метро не зафиксировали больных пассажиров, но алгоритм их выявления, по словам Макогон, есть: работники метро, ​​полиции или охраны подземки визуально осматривают пассажиров, если заметят человека с признаками ОРВИ, то его направят на термометрию (термометры есть на каждой станции – ред.), если температуры нет, то разрешат ехать, если повышенная – то отправят к семейному врачу.

На вопрос, несет ли сейчас убытки метро из-за такого сниженного пассажиропотока, Макогон сказала, что сейчас речь идет не об убытках, а о недополучении прибыли.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, который утром посетил подземку, в метро дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом, а также все пассажирские зоны – вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов.

Работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты, а везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок.

Кличко подчеркнул, что все эти меры приняли для безопасности пассажиров и призвал киевлян придерживаться рекомендаций власти.