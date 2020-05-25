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Економіка Німеччини впала в рецесію

Понеділок, 25 травня 2020, 13:44

Федеральне статистичне управління Німеччини підтвердило різкий спад німецької економіки у першому кварталі через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Валовий внутрішній продукт Німеччини (ВВП) в першому кварталі скоротився на 2,2% в порівнянні з попереднім кварталом. Це найбільш різкий спад в порівнянні з попереднім кварталом після світової фінансової кризи 2008 року і другий за величиною після возз'єднання Німеччини.

Це зумовлено насамперед зниженням споживчих витрат на 3,2% та інвестицій компаній в заводи та обладнання на 6,9%. Експорт знизився на 3,1%, а імпорт - на 1,6%.

Уряд Німеччини очікує найгіршої рецесії з часів Другої світової, коли ВВП, як очікується, цього року впаде на 6,3%.

Статистичне управління також оприлюднило дані, які свідчать про те, що число загиблих в результаті дорожньо-транспортних пригод в Німеччині впало до найнижчого рівня з моменту возз'єднання: в березні загинуло 158 осіб проти 234 за аналогічний період минулого року.

Загальна кількість нещасних випадків знизилася до 166 000, що на 23% менше, ніж було в березні 2019 року. Це найнижчий показник з моменту початку реєстрації даних 30 років тому.

Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75%.

У першому кварталі 2020 року ВВП єврозони знизився на рекордні 3,8% замість прогнозованих 3,5%.

Теми: Німеччинаекономікакоронавірус


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