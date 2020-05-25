Економіка Німеччини впала в рецесію
Федеральне статистичне управління Німеччини підтвердило різкий спад німецької економіки у першому кварталі через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Валовий внутрішній продукт Німеччини (ВВП) в першому кварталі скоротився на 2,2% в порівнянні з попереднім кварталом. Це найбільш різкий спад в порівнянні з попереднім кварталом після світової фінансової кризи 2008 року і другий за величиною після возз'єднання Німеччини.
Це зумовлено насамперед зниженням споживчих витрат на 3,2% та інвестицій компаній в заводи та обладнання на 6,9%. Експорт знизився на 3,1%, а імпорт - на 1,6%.
Уряд Німеччини очікує найгіршої рецесії з часів Другої світової, коли ВВП, як очікується, цього року впаде на 6,3%.
Загальна кількість нещасних випадків знизилася до 166 000, що на 23% менше, ніж було в березні 2019 року. Це найнижчий показник з моменту початку реєстрації даних 30 років тому.
Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75%.
У першому кварталі 2020 року ВВП єврозони знизився на рекордні 3,8% замість прогнозованих 3,5%.