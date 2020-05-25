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Экономика Германии впала в рецессию

Понедельник, 25 мая 2020, 13:44

Федеральное статистическое управление Германии подтвердило резкий спад немецкой экономики в первом квартале из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Валовой внутренний продукт Германии (ВВП) в первом квартале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый резкий спад по сравнению с предыдущим кварталом после мирового финансового кризиса 2008 года и второй по величине после воссоединения Германии.

Это обусловлено прежде всего снижением потребительских расходов на 3,2% и инвестиций компаний в заводы и оборудование на 6,9%. Экспорт снизился на 3,1%, а импорт - на 1,6%.

Правительство Германии ожидает худшего рецессии со времен Второй мировой, когда ВВП, как ожидается, в этом году упадет на 6,3%.

Статистическое управление обнародовало данные, свидетельствующие о том, что число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Германии упало до самого низкого уровня с момента воссоединения: в марте погибло 158 человек против 234 за аналогичный период прошлого года.

Общее количество несчастных случаев снизилось до 166 000, что на 23% меньше, чем было в марте 2019 года. Это самый низкий показатель с момента начала регистрации данных 30 лет назад.

Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%.

В первом квартале 2020 ВВП еврозоны снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.

Темы: Германияэкономикакоронавирус


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