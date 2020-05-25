Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Понеділок, 25 травня 2020, 14:06
Спотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу через звинувачення його лабораторії у недостовірності та спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19.

Джерело: Дніпропетровська облрада

Дослівно: "В лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії МОЗу та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID.

Як результат роботи комісій - звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п’ятниці".

Деталі: Відзначається, що за вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.

 
Олександр Штепа

Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов’язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко.

Наразі в області лабораторно підтверджено 869 хворих на коронавірус, за суботу та неділю - 10 нових позитивних випадків.

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДніпрокоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: