Спотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу через звинувачення його лабораторії у недостовірності та спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19.

Джерело: Дніпропетровська облрада

Дослівно: "В лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії МОЗу та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID.

Як результат роботи комісій - звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п’ятниці".

Деталі: Відзначається, що за вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.

Олександр Штепа

Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов’язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко.

Наразі в області лабораторно підтверджено 869 хворих на коронавірус, за суботу та неділю - 10 нових позитивних випадків.