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Спотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Понеділок, 25 травня 2020, 14:06

У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу через звинувачення його лабораторії у недостовірності та спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19.

Джерело: Дніпропетровська облрада

Дослівно: "В лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії МОЗу та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID.

Як результат роботи комісій - звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п’ятниці".

Деталі: Відзначається, що за вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.

 
Олександр Штепа

Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов’язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко.

Наразі в області лабораторно підтверджено 869 хворих на коронавірус, за суботу та неділю - 10 нових позитивних випадків.

 
 

Українська правда
Теми: ДніпрокоронавірусCovid-2019


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