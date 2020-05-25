Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу из-за обвинений его лаборатории в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Источник: Днепропетровский облсовет

Дословно: "В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID.

В результате работы комиссий - уволили главу лабораторного центра Александра Штепу в прошлую пятницу".

Детали: Отмечается, что за выходные работу по проведению тестирования в Днепропетровской области восстановили и за субботу и воскресенье провели 1000 проб.