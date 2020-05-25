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Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Понедельник, 25 мая 2020, 14:06
Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу из-за обвинений его лаборатории в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Источник: Днепропетровский облсовет

Дословно: "В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID.

В результате работы комиссий - уволили главу лабораторного центра Александра Штепу в прошлую пятницу".

Детали: Отмечается, что за выходные работу по проведению тестирования в Днепропетровской области восстановили и за субботу и воскресенье провели 1000 проб.

 
Александр Штепа

Приказом Минздрава временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.

Сейчас в области лабораторно подтверждено 869 больных коронавирусом, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев.

 
 

Украинская правда

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Темы: ДнепркоронавирусCovid-2019
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