Зловмисники продали "біодобавок від коронавірусу" на $1 млн – СБУ
Служба безпеки України викрила масштабну систему продажу біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу.
Джерело: сайт СБУ
Дослівно: "Кіберфахівці СБУ викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.
Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману".
Деталі: Організувала аферу група компаній, яка продає біологічно-активні добавки.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність, а також понад 1,1 мільйона доларів.
Крім того, з’ясувалося, що що через продаж добавок та іншої продукції зловмисники ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, чим нанесли збитків держбюджету на понад 80 мільйонів гривень.
Тривають слідчі дії.
Чому це важливо: Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. МОЗ закликає людей бути пильними, не займатися самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонувати своєму сімейному лікарю.