Зловмисники продали "біодобавок від коронавірусу" на $1 млн – СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну систему продажу біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Кіберфахівці СБУ викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.

Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману".

Деталі: Організувала аферу група компаній, яка продає біологічно-активні добавки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність, а також понад 1,1 мільйона доларів.

Крім того, з’ясувалося, що що через продаж добавок та іншої продукції зловмисники ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, чим нанесли збитків держбюджету на понад 80 мільйонів гривень.

Тривають слідчі дії.

Чому це важливо: Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. МОЗ закликає людей бути пильними, не займатися самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонувати своєму сімейному лікарю.