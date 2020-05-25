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Злоумышленники продали "биодобавок от коронавируса" на $1 млн – СБУ

Понедельник, 25 мая 2020, 14:08
Злоумышленники продали биодобавок от коронавируса на $1 млн – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную систему продажи биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров.

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение".

Детали: Организовала аферу группа компаний, которая продает биологически активные добавки. 

 

Во время обысков правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность, а также более 1,1 миллиона долларов.

Кроме того, выяснилось, что что через продажу добавок и другой продукции злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах, чем нанесли госбюджету ущерб на более 80 млн гривен.

Продолжаются следственные действия. 

Почему это важно: Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Минздрав призывает людей быть бдительными, не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвонить своему семейному врачу.

Украинская правда
Темы: СБУкоронавирус
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