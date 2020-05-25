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Нацгвардієць помер від ножового поранення у Вінниці

Понеділок, 25 травня 2020, 14:16
Нацгвардієць помер від ножового поранення у Вінниці

У Вінниці поліція розслідує обставини отримання смертельних тілесних ушкоджень військовослужбовцем Національної гвардії.

Джерело: поліція Вінницької області, FB-сторінка в/ч 3008, видання "20 хвилин"

Деталі: 24 травня до реанімаційного відділення лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини госпіталізували 28-річного житель Вінниці, військовослужбовця в\ч 3008. Під час надання медичної допомоги у лікарні чоловік помер. Поліція встановлює осіб, причетних до нанесення умисного тяжкого ушкодження потерпілому.

Пораненого чоловіка знайшли на перехресті вулиць Шмідта - Замостянська близько другої години ночі та доставили у реанімаційне відділення лікарню каретою швидкої допомоги.

Наразі поліція встановлює обставини злочину та осіб, причетних нього.

У військовій частині називають ім’я загиблого – Андрій Карась, та вказують, що нацгвардієць перебував на вихідному.

Вказано, що Карась народився у місті Бар. Проходив службу на посаді водія у військовій частині з 2016 року. Неодноразово виконував службово-бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС. За час проходження військової служби нацгвардієць зарекомендував себе з позитивної сторони.

Пресофіцер частини Анна Лазуренко розповіла місцевим журналістам, що при загиблому був мобільний телефон, невелика сума грошей, посвідчення. Саме за цим документом патрульні встановили особу. За її словами, Карась отримав чисельні ножові поранення в черевну порожнину. Як стверджує пресофіцер, вмісту спиртного в крові не встановили.

У 28-річного військового залишилася дружина і 11-місячна донечка. Військові, з якими чоловік ремонтував машину, припускають, що він міг вийти з дому за цигарками або ще щось купити. Був одягнений у домашній одяг.

Теми: ВінницяНацгвардіяполіція
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