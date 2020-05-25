Нацгвардеец умер от ножевого ранения в Виннице

В Виннице полиция расследует обстоятельства получения смертельных телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии.

Источник: полиция Винницкой области, FB-страница в/ч 3008, издание "20 хвилин"

Детали: 24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель Винницы, военнослужащий в\ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался. Полиция устанавливает лиц, причастных к нанесению умышленного тяжкого повреждения пострадавшему.

Раненого мужчину нашли на перекрестке улиц Шмидта - Замостянская около двух часов ночи и доставили в реанимационное отделение больницу каретой скорой помощи.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

В военной части называют имя погибшего - Андрей Карась, и указывают, что нацгвардеец был на выходном.

Указано, что Карась родился в городе Бар. Проходил службу в должности водителя в военной части с 2016 года. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы нацгвардеец зарекомендовал себя с положительной стороны.

Пресс-офицер части Анна Лазуренко рассказала местным журналистам, что при погибшем был мобильный телефон, небольшая сумма денег, удостоверение. Именно по этому документу патрульные установили личность. По ее словам, Карась получил многочисленные ножевые ранения в брюшную полость. Как утверждает пресс-офицер, спиртное в крови не обнаружено.

У 28-летнего военного осталась жена и 11-месячная дочь. Военные, с которыми мужчина ремонтировал машину, предполагают, что он мог выйти из дому сигаретами или еще что-то купить. Был одет в домашнюю одежду.