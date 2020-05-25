Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардеец умер от ножевого ранения в Виннице

Понедельник, 25 мая 2020, 14:16
Нацгвардеец умер от ножевого ранения в Виннице

В Виннице полиция расследует обстоятельства получения смертельных телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии.

Источник: полиция Винницкой области, FB-страница в/ч 3008, издание "20 хвилин"

Детали: 24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель Винницы, военнослужащий в\ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался. Полиция устанавливает лиц, причастных к нанесению умышленного тяжкого повреждения пострадавшему.

Раненого мужчину нашли на перекрестке улиц Шмидта - Замостянская около двух часов ночи и доставили в реанимационное отделение больницу каретой скорой помощи.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

В военной части называют имя погибшего - Андрей Карась, и указывают, что нацгвардеец был на выходном.

Указано, что Карась родился в городе Бар. Проходил службу в должности водителя в военной части с 2016 года. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы нацгвардеец зарекомендовал себя с положительной стороны.

Пресс-офицер части Анна Лазуренко рассказала местным журналистам, что при погибшем был мобильный телефон, небольшая сумма денег, удостоверение. Именно по этому документу патрульные установили личность. По ее словам, Карась получил многочисленные ножевые ранения в брюшную полость. Как утверждает пресс-офицер, спиртное в крови не обнаружено.

У 28-летнего военного осталась жена и 11-месячная дочь. Военные, с которыми мужчина ремонтировал машину, предполагают, что он мог выйти из дому сигаретами или еще что-то купить. Был одет в домашнюю одежду.

Темы: ВинницаНацгвардияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Винница
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Винница получила 16 трамваев Tram 2000 из Швейцарии
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: