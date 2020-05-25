Зеленський дорікнув Шмигалю щодо засобів захисту, той пообіцяв 3-місячний запас

Президент Володимир Зеленський дорікнув прем’єру Денису Шмигалю, що лікарні не забезпечені засобами індивідуального захисту і заявив, що триматиме подібні закупівлі Міністерства охорони здоров’я на особистому контролі.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 25 травня

Пряма мова: "Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є лише 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%, костюмів біозахисту – 51%. Отже, лікарні не забезпечені".

Деталі: За словами Зеленського, щоб говорити про 70% забезпеченості, треба мати всіх товарів по 70%.

Шмигаль на це відповів, що уряд поставив собі завдання забезпечити 3-місячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Служба безпеки України у свою чергу повідомила, що розпочала кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі. Мова йде про постачання товарів після отримання грошей, погану якість тощо.

В ОПУ заявили, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" до кінця цього тижня має укласти перші угоди на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень, а перші поставки мають відбутися на наступному тижні.

Закупівлі відбуватимуться за скороченою процедурою в системі ProZorro. На це нині виділено майже 3 мільярди гривень.

Також повідомляється, що щомісячна потреба для закупівлі необхідних засобів для всієї України становить приблизно 750-760 млн грн.

В ОПУ додали, що тривають перемовини щодо цього з міжнародними організаціями. Зокрема, угода зі Світовим банком передбачає закупівлю респіраторів на суму 1,2 млн доларів.