Президент Владимир Зеленский упрекнул премьера Дениса Шмыгаля, что больницы не обеспечены средствами индивидуальной защиты и заявил, что будет держать подобные закупки Министерства здравоохранения на личном контроле.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 25 мая

Прямая речь: "Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. Значит, больницы не обеспечены".

Детали: По словам Зеленского, чтобы говорить о 70% обеспеченности, надо иметь всех товаров по 70%.

Шмыгаль на это ответил, что правительство поставило себе задачу обеспечить 3-месячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Служба безопасности Украины в свою очередь сообщила, что начала уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Речь идет о поставках товаров после получения денег, плохом качестве и тому подобное.