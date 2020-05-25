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Зеленский упрекнул Шмыгаля относительно средств защиты, тот пообещал 3-месячный запас

Понедельник, 25 мая 2020, 14:36
Зеленский упрекнул Шмыгаля относительно средств защиты, тот пообещал 3-месячный запас

Президент Владимир Зеленский упрекнул премьера Дениса Шмыгаля, что больницы не обеспечены средствами индивидуальной защиты и заявил, что будет держать подобные закупки Министерства здравоохранения на личном контроле.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 25 мая

Прямая речь: "Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. Значит, больницы не обеспечены".

Детали: По словам Зеленского, чтобы говорить о 70% обеспеченности, надо иметь всех товаров по 70%.

Шмыгаль на это ответил, что правительство поставило себе задачу обеспечить 3-месячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Служба безопасности Украины в свою очередь сообщила, что начала уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Речь идет о поставках товаров после получения денег, плохом качестве и тому подобное.

В ОПУ заявили, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" до конца этой недели должно заключить первые соглашения на закупку средств индивидуальной защиты для больниц, а первые поставки должны состояться на следующей неделе.

Закупки будут проходить по сокращенной процедуре в системе ProZorro. На это сейчас выделено почти 3 миллиарда гривен.

Также сообщается, что ежемесячная потребность для закупки необходимых средств для всей Украины составляет примерно 750-760 млн грн.

В ОПУ добавили, что продолжаются переговоры по этому поводу с международными организациями. В частности, соглашение со Всемирным банком предусматривает закупку респираторов на сумму 1,2 млн долларов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийШмыгалькоронавирус
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