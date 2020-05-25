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Данілов пропонує створити центр із вивчення інфекційних хвороб

Понеділок, 25 травня 2020, 15:38
Данілов пропонує створити центр із вивчення інфекційних хвороб

В Україні має бути створений єдиний інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, якого цитує пресцентр РНБО

Деталі: Зазначається, що під час зустрічі з директором Інституту молекулярної біології та генетики Михайлом Тукалом було обговорено широке коло питань щодо перебігу пандемії коронавірусної хвороби у світі та в Україні, розрахунків прогнозу пандемії, а також заходів, що їх вживає українська влада для протидії Covid-19.

Данілов акцентував на важливості проведення у контексті забезпечення біологічної безпеки держави комплексних науково-дослідних робіт щодо вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Секретар РНБО наголосив на необхідності координації обміну відповідною інформацією вітчизняними лабораторіями мікробіологічного профілю і створення єдиної інформаційної бази, до якої матимуть доступ такі лабораторії.

Директор Інституту молекулярної біології та генетики, своєю чергою, зазначив, що його співробітники вивчають поширення коронавірусної інфекції та світовий досвід боротьби з Covid-19.

Він зазначив, що очолюваний ним інститут першим в Україні розробив вітчизняну тест-систему для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції. За словами Тукала, колектив інституту, проаналізувавши досвід застосування цих тест-систем, готовий розпочати розробку нових комплексних тест-систем, які, за його словами, мають бути максимально простими у використанні.

За підсумками зустрічі Данілов доручив створити робочу групу із залученням фахівців державних установ та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення вищезгаданого єдиного інформаційно-аналітичного центру.

Теми: здоров'яРНБО
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