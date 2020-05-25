Усі розділи
Укр / Рус

Данілов пропонує створити центр із вивчення інфекційних хвороб

Понеділок, 25 травня 2020, 15:38

В Україні має бути створений єдиний інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, якого цитує пресцентр РНБО

Деталі: Зазначається, що під час зустрічі з директором Інституту молекулярної біології та генетики Михайлом Тукалом було обговорено широке коло питань щодо перебігу пандемії коронавірусної хвороби у світі та в Україні, розрахунків прогнозу пандемії, а також заходів, що їх вживає українська влада для протидії Covid-19.

Данілов акцентував на важливості проведення у контексті забезпечення біологічної безпеки держави комплексних науково-дослідних робіт щодо вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Секретар РНБО наголосив на необхідності координації обміну відповідною інформацією вітчизняними лабораторіями мікробіологічного профілю і створення єдиної інформаційної бази, до якої матимуть доступ такі лабораторії.

Директор Інституту молекулярної біології та генетики, своєю чергою, зазначив, що його співробітники вивчають поширення коронавірусної інфекції та світовий досвід боротьби з Covid-19.

Він зазначив, що очолюваний ним інститут першим в Україні розробив вітчизняну тест-систему для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції. За словами Тукала, колектив інституту, проаналізувавши досвід застосування цих тест-систем, готовий розпочати розробку нових комплексних тест-систем, які, за його словами, мають бути максимально простими у використанні.

За підсумками зустрічі Данілов доручив створити робочу групу із залученням фахівців державних установ та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення вищезгаданого єдиного інформаційно-аналітичного центру.

Теми: здоров'яРНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Дніпрі відновили роботу метро

Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

фотоСпотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві

документАваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

фото, доповненоЧерез зґвалтування і катування розформували відділок поліції на Київщині

Усі головні новини...
здоров'я
Не коронавірусом єдиним: Зеленський закликав пояснити українцям, що вакцинація важлива
У Києві зростає кількість хворих на пневмонію – Кличко
Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент
Останні новини
15:51
Літаки "Антонова" виконують 100% стратегічних перевезень в інтересах НАТО — МЗС
15:43
"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає "добро" всіх областей
15:41
Великий попит: IKEA в Україні тимчасово не прийматиме нові заявки
15:38
Данілов пропонує створити єдиний центр із вивчення інфекційних хвороб
15:25
У Польщі українські огірки видавали за місцеві, щоб привернути патріотичних покупців
15:22
У Дніпрі відновили роботу метро
15:21
8 областей не готові до другого етапу пом’якшення карантину – МОЗ
15:21
Приватбанк на чверть зрізає ставки за всіма кредитними програмами для бізнесу
14:57
Мер Берліна запропонував прийняти хворих з коронавірусом з Москви
14:56
Медикам мають створити запас захисних костюмів, якого вистачить на три місяці
Усі новини...