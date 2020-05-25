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Данилов выступает за создание единого центра по изучению ифекционных болезней

Понедельник, 25 мая 2020, 15:38

В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, которого цитирует пресс-центр СНБО

Детали: Отмечается, что во время встречи с директором Института молекулярной биологии и генетики Михаилом Тукало был обсужден широкий круг вопросов о ходе пандемии коронавирусной болезни в мире и в Украине, расчетов прогноза пандемии, а также мер, принимаемых украинской властью для противодействия Covid-19.

Данилов подчеркнул важность проведения в контексте обеспечения биологической безопасности государства комплексных научно-исследовательских работ по изучению инфекционных болезней и патогенов, их вызыващих.

Секретарь СНБО отметил необходимость координации обмена соответствующей информацией отечественными лабораториями микробиологического профиля и создания единой информационной базы, к которой будут иметь доступ такие лаборатории.

Директор Института молекулярной биологии и генетики, в свою очередь, отметил, что его сотрудники изучают распространение коронавирусной инфекции и мировой опыт борьбы с Covid-19.

Он отметил, что возглавляемый им институт первым в Украине разработал отечественную тест-систему для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции. По словам Тукало, коллектив института, проанализировав опыт применения этих тест-систем, готов начать разработку новых комплексных тест-систем, которые, по его словам, должны быть максимально простыми в использовании.

По итогам встречи Данилов поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания вышеупомянутого единого информационно-аналитического центра.

Темы: здоровьеСНБО


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