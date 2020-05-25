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У Польщі вперше за час епідемії – жодного померлого за добу

Понеділок, 25 травня 2020, 16:38

У Польщі вперше з початку епідемії коронавірусу не зареєстрували жодної нової смерті за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У Польщі вперше з початку епідемії не зафіксували жодної нової смерті від коронавірусу.

Кількість нових хворих за останню добу зросла на 148 осіб. Це суттєво менше, ніж в середньому протягом минулого тижня.  Найбільше випадків – 89 – знову виявлено у Сілезькому воєводстві. На другому місці – Великопольське, із 18 хворими, далі – Нижньосілезьке із 15 хворими.

Серед них – один випадок серед персоналу дитсадочка у Великопольському воєводстві. 10 членів персоналу, 5 дітей та членів їхніх родин, які контактували з хворим, ізолювали.

У Сілезькому воєводстві продовжують тестувати членів родин гірників з шахт, де виявлено масштабний спалах коронавірусу. Захворіли вже більше 3300 шахтарів.

За словами речника міністерства охорони здоров’я, коефіцієнт відтворення вірусу, який демонструє, скільки в середньому людей інфікує один хворий, зараз перевищує 1 лише у Сілезькому воєводстві. Там він становить 1,33. Близький до 1 він також у Великопольському, Лодзинському та Нижньосілезькому воєводствах – 0,97, 0,96 та 0,95 відповідно. У решті регіонів ситуація краща.

З початку епідемії, у Польщі зареєстровано 21 440 підтверджених заражень коронавірусом. 996 людей померли, одужали – близько 9 300.

Теми: ПольщаепідеміякоронавірусжертвиCovid-2019
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