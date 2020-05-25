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В Польше впервые за время эпидемии - ни одного умершего за сутки

Понедельник, 25 мая 2020, 16:38

В Польше впервые с начала эпидемии коронавируса не зарегистрировали ни одной новой смерти за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В Польше впервые с начала эпидемии не зафиксировали ни одной новой смерти от коронавируса.

Число новых больных за последние сутки выросло на 148 человек. Это существенно меньше, чем в среднем на прошлой неделе. Больше всего случаев - 89 - вновь обнаружено в Силезском воеводстве. На втором месте - Великопольское, с 18 больными, далее - Нижнесилезское с 15 больными.

Среди них - один случай среди персонала детсада в Великопольском воеводстве. 10 членов персонала, 5 детей и членов их семей, контактировавших с больным, изолировали.

В Силезском воеводстве продолжают тестировать членов семей горняков с шахт, где произошла масштабная вспышка коронавируса. Заболели уже более 3300 шахтеров.

По словам представителя министерства здравоохранения, коэффициент воспроизводства вируса, который демонстрирует, сколько в среднем человек инфицирует один больной, сейчас превышает 1 только в Силезском воеводстве. Там он составляет 1,33. Близок к 1 он также в Великопольском, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах - 0,97, 0,96 и 0,95 соответственно. В других регионах ситуация лучше.

С начала эпидемии, в Польше зарегистрировано 21440 подтвержденных заражений коронавирусом. 996 человек умерли, выздоровели - около 9300.

Темы: ПольшаэпидемиякоронавирусжертвыCovid-2019


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