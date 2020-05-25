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Окупанти Криму висунули звинувачення власнику телеканалу ATR

Понеділок, 25 травня 2020, 17:03
Окупанти Криму висунули звинувачення власнику телеканалу ATR

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму почав розглядати по суті кримінальну справу проти власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова.

Джерело: адвокат Олексій Ладін у коментарі Крим.Реалії

Деталі: За словами захисника, представник російської прокуратури Криму 25 травня висунув Іслямову звинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Росії – "створення незаконного збройного формування, підготовка і здійснення диверсій", а також "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії".

Пряма мова: "Відбулося перше судове засідання по суті. Прокурор оголосила обвинувальний висновок, підтримавши його в повному обсязі. Прокуратура вважає, що вина мого підзахисного доведена. Захист в свою чергу не визнав провину у повному обсязі. Оцінюючи не тільки обвинувальний висновок, а й кримінальну справу, у мене склалося враження, що ті діяння, які ставлять моєму підзахисному – не підтверджуються доказами, які є в матеріалах справи".

Передісторія:

  • Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.
  • 12 травня колегія підконтрольного Росії Верховного суду Криму почала розгляд кримінальної справи щодо Іслямова. Його звинувачують в "організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій, а також за шістьма епізодами частини 1 статті 280 Кримінального кодексу – "публічні заклики до здійснення дій, спрямований на порушення територіальної цілісності Росії".
  • Російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними у причетності до "Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", засновником якого вважається Ленур Іслямов.
  • Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам із підозрами в тому, що вони нібито також є членами батальйону.

"Українська правда" в Threads

Теми: Крим
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