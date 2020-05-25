Окупанти Криму висунули звинувачення власнику телеканалу ATR

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму почав розглядати по суті кримінальну справу проти власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова.

Джерело: адвокат Олексій Ладін у коментарі Крим.Реалії

Деталі: За словами захисника, представник російської прокуратури Криму 25 травня висунув Іслямову звинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Росії – "створення незаконного збройного формування, підготовка і здійснення диверсій", а також "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії".

Пряма мова: "Відбулося перше судове засідання по суті. Прокурор оголосила обвинувальний висновок, підтримавши його в повному обсязі. Прокуратура вважає, що вина мого підзахисного доведена. Захист в свою чергу не визнав провину у повному обсязі. Оцінюючи не тільки обвинувальний висновок, а й кримінальну справу, у мене склалося враження, що ті діяння, які ставлять моєму підзахисному – не підтверджуються доказами, які є в матеріалах справи".

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