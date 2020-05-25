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Оккупанты Крыма предъявили обвинение владельцу телеканала ATR

Понедельник, 25 мая 2020, 17:03
Оккупанты Крыма предъявили обвинение владельцу телеканала ATR

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма начал рассматривать по существу уголовное дело против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова.

Источник: адвокат Алексей Ладин в комментарии "Крым.Реалии"

Детали: По словам защитника, представитель российской прокуратуры Крыма 25 мая предъявил Ислямову обвинения по трем статьям уголовного кодекса России - "создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и осуществление диверсий", а также "публичные призывы к нарушению территориальной целостности России".

Прямая речь: "Состоялось первое судебное заседание по существу. Прокурор объявила обвинительное заключение, поддержав его в полном объеме. Прокуратура считает, что вина моего подзащитного доказана. Защита в свою очередь не признала вину в полном объеме. Оценивая не только обвинительное заключение, но и уголовное дело, у меня сложилось впечатление, что те действия, которые вменяют моему подзащитному - не подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела".

Предыстория:

  • Уголовное дело против Ленура Ислямова российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) открыла в октябре 2015 года и объявила его в федеральный розыск.
  • 12 мая 2020 года коллегия подконтрольного России Верховного суда Крыма начала рассмотрение уголовного дела в отношении Ислямова. Его обвиняют в "организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также по шести эпизодам части 1 статьи 280 Уголовного кодекса -" публичные призывы к осуществлению действий, направленный на нарушение территориальной целостности России".
  • Российские суды в оккупированном Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "Добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ленур Ислямов.
  • Кроме того, вынесено два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они якобы также члены батальона.

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Темы: Крым
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