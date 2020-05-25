Оккупанты Крыма предъявили обвинение владельцу телеканала ATR

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма начал рассматривать по существу уголовное дело против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова.

Источник: адвокат Алексей Ладин в комментарии "Крым.Реалии"

Детали: По словам защитника, представитель российской прокуратуры Крыма 25 мая предъявил Ислямову обвинения по трем статьям уголовного кодекса России - "создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и осуществление диверсий", а также "публичные призывы к нарушению территориальной целостности России".

Прямая речь: "Состоялось первое судебное заседание по существу. Прокурор объявила обвинительное заключение, поддержав его в полном объеме. Прокуратура считает, что вина моего подзащитного доказана. Защита в свою очередь не признала вину в полном объеме. Оценивая не только обвинительное заключение, но и уголовное дело, у меня сложилось впечатление, что те действия, которые вменяют моему подзащитному - не подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела".

Предыстория: