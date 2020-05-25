Іспанія з 1 липня скасовує обов'язковий карантин для мандрівників

Уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес в суботу оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Таким чином, визначені терміни, коли життєво важливий сектор для економіки Іспанії буде перезапущений і скасовано одну з величезних перешкод для продажу туристичних послуг, оскільки обов'язковий карантин був визначальним фактором, коли мандрівники вибирали той чи інший напрямок.

Міністр промисловості, торгівлі і туризму Рейес Марото запевнила сьогодні вранці, що в'їзд туристів в Іспанію буде дозволений в липні, хоча вона не уточнила дату. Тепер можна сказати, що це трапиться з початку, а не в середині місяця.

Марото закликала міжнародних мандрівників, особливо французів і німців, провести відпустку в Іспанії.

Як повідомлялося раніше, вже низка країн оголосили про намір приймати іноземних туристів, попри пандемію. Зокрема, Греція чекає туристів з 15 червня, в’їхати на територію зможуть громадяни 20 країн.

Кіпр також визначив перелік країн, з яких можливо буде приїхати на відпочинок вже у червні-липні.

У Португалії заявили, що країна збирається відкритися для туристів з інших країн континенту, поки що – тільки ЄС.

Водночас, жодна з цих країн не постраждала від епідемії настільки, як Іспанія, яка за кількістю підтверджених заражень і смертей - на 4-му місці у світі.