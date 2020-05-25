Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія з 1 липня скасовує обов'язковий карантин для мандрівників

Понеділок, 25 травня 2020, 17:31

Уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес в суботу оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Таким чином, визначені терміни, коли життєво важливий сектор для економіки Іспанії буде перезапущений і скасовано одну з величезних перешкод для продажу туристичних послуг, оскільки обов'язковий карантин був визначальним фактором, коли мандрівники вибирали той чи інший напрямок.

Міністр промисловості, торгівлі і туризму Рейес Марото запевнила сьогодні вранці, що в'їзд туристів в Іспанію буде дозволений в липні, хоча вона не уточнила дату. Тепер можна сказати, що це трапиться з початку, а не в середині місяця.

Марото закликала міжнародних мандрівників, особливо французів і німців, провести відпустку в Іспанії.

Як повідомлялося раніше, вже низка країн оголосили про намір приймати іноземних туристів, попри пандемію. Зокрема, Греція чекає туристів з 15 червня, в’їхати на територію зможуть громадяни 20 країн. 

Кіпр також визначив перелік країн, з яких можливо буде приїхати на відпочинок вже у червні-липні.  

У Португалії заявили, що країна збирається відкритися для туристів з інших країн континенту, поки що – тільки ЄС.

Водночас, жодна з цих країн не постраждала від епідемії настільки, як Іспанія, яка за кількістю підтверджених заражень і смертей - на 4-му місці у світі.

Теми: Іспаніякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Іспанія
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: