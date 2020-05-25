Усі розділи
Укр / Рус

Іспанія з 1 липня скасовує обов'язковий карантин для мандрівників

Понеділок, 25 травня 2020, 17:31

Уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес в суботу оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Таким чином, визначені терміни, коли життєво важливий сектор для економіки Іспанії буде перезапущений і скасовано одну з величезних перешкод для продажу туристичних послуг, оскільки обов'язковий карантин був визначальним фактором, коли мандрівники вибирали той чи інший напрямок.

Міністр промисловості, торгівлі і туризму Рейес Марото запевнила сьогодні вранці, що в'їзд туристів в Іспанію буде дозволений в липні, хоча вона не уточнила дату. Тепер можна сказати, що це трапиться з початку, а не в середині місяця.

Марото закликала міжнародних мандрівників, особливо французів і німців, провести відпустку в Іспанії.

Як повідомлялося раніше, вже низка країн оголосили про намір приймати іноземних туристів, попри пандемію. Зокрема, Греція чекає туристів з 15 червня, в’їхати на територію зможуть громадяни 20 країн. 

Кіпр також визначив перелік країн, з яких можливо буде приїхати на відпочинок вже у червні-липні.  

У Португалії заявили, що країна збирається відкритися для туристів з інших країн континенту, поки що – тільки ЄС.

Водночас, жодна з цих країн не постраждала від епідемії настільки, як Іспанія, яка за кількістю підтверджених заражень і смертей - на 4-му місці у світі.

Теми: Іспаніякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗгвалтування у відділку: стали відомі імена підозрюваних поліцейських

У Дніпрі відновили роботу метро

Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

фотоСпотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві

документАваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

Усі головні новини...
Іспанія
Тисячі людей зібрав автопротест проти карантину в Іспанії
Іспанія готова приймати туристів з липня
В Іспанії кількість заражень коронавірусом наближається до 235 тисяч
Останні новини
18:09
Адаптативний карантин: рекомендації Центру громадського здоров’я, МОЗу та американських фахівців
18:05
фотоСправа нацгвардійця Марківа: на Донбасі проводять слідчий експеримент
18:05
Мінекономіки пояснило ситуацію з мораторієм на перевірки бізнесу під час карантину
18:01
Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС
17:57
Продовольчо-зернова корпорація звинувачує екскерівника у мільйонних збитках, той спростовує
17:31
Іспанія з 1 липня скасовує обов'язковий карантин для мандрівників
17:18
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
17:16
фотоЗгвалтування у відділку: стали відомі імена підозрюваних поліцейських
17:15
Учасник переговорів розповів про неузгоджене питання в меморандумі про "зелений" тариф
17:03
Окупанти Криму висунули звинувачення власнику телеканалу ATR
Усі новини...