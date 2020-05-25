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Испания с 1 июля отменяет обязательный карантин для путешественников из-за границы

Понедельник, 25 мая 2020, 17:31

Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.

Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором при выборе того или иного направления.

Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото заверила сегодня утром, что въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, хотя она не уточнила дату. Теперь можно сказать, что это случится с начала, а не в середине месяца.

Марото призвала международных путешественников, особенно французов и немцев, провести отпуск в Испании.

Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию. В частности, Греция ждет туристов с 15 июня, въехать на территорию смогут граждане 20 стран.

Кипр также определил перечень стран, из которых можно будет приехать на отдых уже в июне-июле.

В Португалии заявили, что страна собирается открыться для туристов из других стран континента, пока - только ЕС.

В то же время ни одна из этих стран не пострадала от эпидемии настолько, как Испания, которая по количеству подтвержденных заражений и смертей - на 4-м месте в мире.

Темы: Испаниякоронавирускарантин


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