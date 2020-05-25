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Глава МОЗ Литви: карантин запропонуємо продовжити з початком літа

Понеділок, 25 травня 2020, 19:08

Міністр охорони здоров'я Литви Ауреліюс Верига сказав, що карантин запропонують продовжити і влітку, особливо для певних категорій мандрівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Я вже неодноразово згадував, що він необхідний як певний юридичний режим, щоб можна було продовжувати застосування режиму карантину, ізоляції, це питання ми будемо сьогодні обговорювати з колегами з інших країн Балтії, будемо вирішувати, в яких випадках приїжджим не доведеться два тижні проводити в ізоляції", - сказав Верига.

Міністр зазначив, що з конкретними термінами поки немає визначеності і все ще триває дискусія про те, які показники повинні бути в країнах, приїжджим з яких не доведеться два тижні проводити в ізоляції.

Верига також сказав, що відтепер магазинах і інших місцях, де надають різного роду послуги, не потрібно вивішувати інформацію про те, що людям з групи ризику заходити не рекомендується.

"Це рішення було прийнято у відповідь на бурхливі дискусії в громадському просторі. Були і такі випадки, коли рекомендації були невірно витлумачені і оголошення було складено у формі заборони. Можу тільки нагадати, що загальні рекомендації для людей з групи ризику залишаються чинними", - сказав він.

Нагадаємо, що карантин у зв'язку із загрозою коронавірусу в Литві було введено 16 березня, зараз він продовжений до 31 травня.

З 18 травня в країні відкрилися дитячі садки та спортклуби, а кафе і ресторани можуть приймати клієнтів в приміщенні. 

Теми: Литвакарантин
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