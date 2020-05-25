Все разделы
Укр / Рус

Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета

Понедельник, 25 мая 2020, 19:08

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что карантин предложат продлить и летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я уже неоднократно упоминал, что он необходим как определенный юридический режим, чтобы можно было продолжать применение режима карантина, изоляции, этот вопрос мы будем сегодня обсуждать с коллегами из других стран Балтии, будем решать, в каких случаях приезжим не придется две недели проводить в изоляции", – сказал Верига.

Министр отметил, что с конкретными сроками пока нет определенности и все еще продолжается дискуссия о том, какие показатели должны быть в странах, приезжим из которых не придется две недели проводить в изоляции.

Верига также сказал, что отныне магазинам и другим местам, где предоставляют разного рода услуги, не требуется вывешивать информацию о том, что людям из группы риска заходить не рекомендуется.

"Это решение было принято в ответ на бурные дискуссии в общественном пространстве. Были и такие случаи, когда рекомендации были неверно истолкованы и объявление было составлено в форме запрета. Могу только напомнить, что общие рекомендации для людей из группы риска остаются в силе", – сказал он.

Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.

Темы: Литвакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИзнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

В Днепре возобновило работу метро

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

Все главные новости...
Литва
Страны Балтии открыли внутренние границы для своих граждан
Литва и Польша частично открыли границы
В Сейме Литвы хотят объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы
Последние новости
19:11
Украинские предприятия за I квартал получили в 5 раз большие убытки, чем в 2019 году
19:08
Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета
19:00
Roshen судится в ЕС с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка"
18:48
адресаВ Киеве уже на этой неделе начнут работать продовольственные ярмарки
18:17
Brussels Airlines объявила о возобновлении рейсов с 15 июня
18:09
Адаптативный карантин: рекомендации Центра общественного здоровья, МОЗа и американских специалистов
18:05
фотоДело нацгвардейца Маркива: на Донбассе проводится следственный эксперимент
18:05
Минэкономики объяснило ситуацию с мораторием на проверки бизнеса во время карантина
18:01
Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС
17:57
Продовольственно-зерновая корпорация обвиняет экс-главу в миллионных убытках, тот отрицает
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!