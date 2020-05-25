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Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета

Понедельник, 25 мая 2020, 19:08

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что карантин предложат продлить и летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я уже неоднократно упоминал, что он необходим как определенный юридический режим, чтобы можно было продолжать применение режима карантина, изоляции, этот вопрос мы будем сегодня обсуждать с коллегами из других стран Балтии, будем решать, в каких случаях приезжим не придется две недели проводить в изоляции", – сказал Верига.

Министр отметил, что с конкретными сроками пока нет определенности и все еще продолжается дискуссия о том, какие показатели должны быть в странах, приезжим из которых не придется две недели проводить в изоляции.

Верига также сказал, что отныне магазинам и другим местам, где предоставляют разного рода услуги, не требуется вывешивать информацию о том, что людям из группы риска заходить не рекомендуется.

"Это решение было принято в ответ на бурные дискуссии в общественном пространстве. Были и такие случаи, когда рекомендации были неверно истолкованы и объявление было составлено в форме запрета. Могу только напомнить, что общие рекомендации для людей из группы риска остаются в силе", – сказал он.

Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.

Темы: Литвакарантин
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