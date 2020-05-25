НАБУ перевіряє закупівлю захисних костюмів урядом за завищеними цінами – Reuters

НАБУ проводить розслідування тендеру на закупівлю 71 тисячі захисних костюмів для медиків після того, як Кабмін вперше порушив власні правила закупівель в сфері охорони здоров’я.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідаючи на питання про тендер, представник НАБУ заявив агентству, що відомство працює над розслідуванням щодо можливого зловживання службовим становищем після звернення одного з нардепів. НАБУ не повідомило ніяких подробиць та пояснило, що розголошення інформації може зашкодити розслідуванню.

Очільник Державного департаменту медичних закупівель України (МПУ) Арсен Жумаділов звинуватив уряд у порушенні процедур закупівлі та наголосив, що після порушення тендерних процедур костюми привезли запізно та за завищеною ціною.

У МОЗ заперечують ці звинувачення.

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