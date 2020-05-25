НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам – Reuters

НАБУ проводит расследование тендера на закупку 71 000 защитных костюмов для медиков после того, как Кабмин впервые нарушил собственные правила закупок в сфере здравоохранения.

Источник: Reuters

Детали: Отвечая на вопрос о тендере, представитель НАБУ заявил агентству, что ведомство работает над расследованием относительно возможного злоупотребления служебным положением после обращения одного нардепа. НАБУ не раскрыло никаких подробностей и объяснило, что разглашение информации может повредить расследованию.

Глава Государственного департамента медицинских закупок Украины (МПУ) Арсен Жумадилов обвинил правительство в нарушении процедур закупки и отметил, что после возбуждения тендерных процедур костюмы привезли поздно и по завышенной цене.

В Минздраве отрицают эти обвинения.

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