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ВАКС закрив справу про недостовірну декларацію ексголови Держаудитслужби: збіг термін

Понеділок, 25 травня 2020, 20:56

Вищий антикорупційний суд закрив провадження за обвинуваченням ексголови Держаудитслужби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: сторінка ВАКС у Facebook

Дослівно: "25 травня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Державної аудиторської служби України через завершення строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Колишню очільницю Держаудитслужби обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)".

Деталі: Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2020 о 14 год. 00 хв.

Крім того, судді скасували накладений арешт на майно, яке перебуває у власності ексчиновниці.

Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Передісторія:

  • Кримінальне провадження щодо декларуванні недостовірної інформації Гавриловою було зареєстровано 4 січня 2017 року. До Вищого антикорупційного суду провадження надійшло 11 вересня 2019 року.
  • За версією слідства, протягом 2015-2016 років Гаврилова не зазначила в декларації відомості про свого колишнього чоловіка, а від так не задекларувала його доходи, належне йому нерухоме майно, транспортні засоби тощо.
  • У жовтні 2019 року Вищий антикорупційний суд закрив інше кримінальне провадження щодо звинувачення Гаврилової у незаконному збагаченні.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суддекларації


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