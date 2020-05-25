Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС закрив справу про недостовірну декларацію ексголови Держаудитслужби: збіг термін

Понеділок, 25 травня 2020, 20:56
ВАКС закрив справу про недостовірну декларацію ексголови Держаудитслужби: збіг термін

Вищий антикорупційний суд закрив провадження за обвинуваченням ексголови Держаудитслужби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: сторінка ВАКС у Facebook

Дослівно: "25 травня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Державної аудиторської служби України через завершення строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Колишню очільницю Держаудитслужби обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)".

Деталі: Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2020 о 14 год. 00 хв.

Крім того, судді скасували накладений арешт на майно, яке перебуває у власності ексчиновниці.

Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Передісторія:

  • Кримінальне провадження щодо декларуванні недостовірної інформації Гавриловою було зареєстровано 4 січня 2017 року. До Вищого антикорупційного суду провадження надійшло 11 вересня 2019 року.
  • За версією слідства, протягом 2015-2016 років Гаврилова не зазначила в декларації відомості про свого колишнього чоловіка, а від так не задекларувала його доходи, належне йому нерухоме майно, транспортні засоби тощо.
  • У жовтні 2019 року Вищий антикорупційний суд закрив інше кримінальне провадження щодо звинувачення Гаврилової у незаконному збагаченні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний суддекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Від Лондона до Брюсселя
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
Усі новини...
Реклама: