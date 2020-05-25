ВАКС закрив справу про недостовірну декларацію ексголови Держаудитслужби: збіг термін
Вищий антикорупційний суд закрив провадження за обвинуваченням ексголови Держаудитслужби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації.
Джерело: сторінка ВАКС у Facebook
Дослівно: "25 травня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Державної аудиторської служби України через завершення строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.
Колишню очільницю Держаудитслужби обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)".
Деталі: Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2020 о 14 год. 00 хв.
Крім того, судді скасували накладений арешт на майно, яке перебуває у власності ексчиновниці.
Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Передісторія:
- Кримінальне провадження щодо декларуванні недостовірної інформації Гавриловою було зареєстровано 4 січня 2017 року. До Вищого антикорупційного суду провадження надійшло 11 вересня 2019 року.
- За версією слідства, протягом 2015-2016 років Гаврилова не зазначила в декларації відомості про свого колишнього чоловіка, а від так не задекларувала його доходи, належне йому нерухоме майно, транспортні засоби тощо.
- У жовтні 2019 року Вищий антикорупційний суд закрив інше кримінальне провадження щодо звинувачення Гаврилової у незаконному збагаченні.