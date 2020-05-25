ВАКС закрив справу про недостовірну декларацію ексголови Держаудитслужби: збіг термін

Вищий антикорупційний суд закрив провадження за обвинуваченням ексголови Держаудитслужби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: сторінка ВАКС у Facebook

Дослівно: "25 травня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Державної аудиторської служби України через завершення строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Колишню очільницю Держаудитслужби обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)".

Деталі: Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2020 о 14 год. 00 хв.

Крім того, судді скасували накладений арешт на майно, яке перебуває у власності ексчиновниці.

Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Передісторія: