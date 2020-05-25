ВАКС закрыл дело о недостоверной декларации ексглавы Держаудитслужбы: истекли сроки
Высший антикоррупционный суд закрыл производство по обвинению ексглавы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой в декларировании недостоверной информации.
Источник: страница ВАКС в Facebook
Дословно: "25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению ексглавы Государственной аудиторской службы Украины из-за завершения сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.
Бывшую руководительницу Держаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)".
Детали: Полный текст постановления будет объявлен 29.05.2020 в 14 час. 00 мин.
Кроме того, судьи отменили наложеный арест на имущество, находящееся в собственности ексчиновници.
Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.
Предыстория:
- Уголовное производство в отношении декларировании недостоверной информации Гавриловой было зарегистрировано 4 января 2017 года. В Высший антикоррупционный суд производство поступило 11 сентября 2019 года.
- По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Гаврилова не указала в декларации сведения о своем бывшем муже, а поэтому не задекларировала его доходы, принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства и тому подобное.
- В октябре 2019 Высший антикоррупционный суд закрыл другое уголовное производство по обвинению Гавриловой в незаконном обогащении.