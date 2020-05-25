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ВАКС закрыл дело о недостоверной декларации ексглавы Держаудитслужбы: истекли сроки

Понедельник, 25 мая 2020, 20:56
ВАКС закрыл дело о недостоверной декларации ексглавы Держаудитслужбы: истекли сроки

Высший антикоррупционный суд закрыл производство по обвинению ексглавы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой в декларировании недостоверной информации.

Источник: страница ВАКС в Facebook

Дословно: "25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению ексглавы Государственной аудиторской службы Украины из-за завершения сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Бывшую руководительницу Держаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)".

Детали: Полный текст постановления будет объявлен 29.05.2020 в 14 час. 00 мин.

Кроме того, судьи отменили наложеный арест на имущество, находящееся в собственности ексчиновници.

Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.

Предыстория:

  • Уголовное производство в отношении декларировании недостоверной информации Гавриловой было зарегистрировано 4 января 2017 года. В Высший антикоррупционный суд производство поступило 11 сентября 2019 года.
  • По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Гаврилова не указала в декларации сведения о своем бывшем муже, а поэтому не задекларировала его доходы, принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства и тому подобное.
  • В октябре 2019 Высший антикоррупционный суд закрыл другое уголовное производство по обвинению Гавриловой в незаконном обогащении.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суддекларации
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