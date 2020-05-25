Усі розділи
Укр / Рус

У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини

Понеділок, 25 травня 2020, 22:21

Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

Джерело: директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, якого цитує "Укрінформ" з посиланням на CNN

Пряма мова Раяна: "Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху".

Деталі: За словами Раяна, зараз ми "перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі", а крива поширення коронавірусу наразі "на підйомі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі



powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини

Справа Шеремета: Суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка ще на 2 місяці

фотоЗгвалтування у відділку: стали відомі імена підозрюваних поліцейських

У Дніпрі відновили роботу метро

Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

фотоСпотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Усі головні новини...
Останні новини
22:39
Новини економіки: поділ міністерства, збитки підприємств, "Центренерго"
22:21
У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини
21:57
Новини 25 травня: Поліцейське свавілля, відкриття метро
21:46
Україна та Туреччина розпочинають переговори про відновлення авіарейсів і туризму
21:26
Нацрада заявила про мінімальне дотримання мовних квот телеканалами
21:13
На заводі Волинської області зафіксували спалах коронавірусу
20:56
ВАКС закрив справу про недостовірну декларацію ексголови Держаудитслужби: збіг термін
20:53
"Укрнафта" припинила пошук кандидатів на посаду голови правління
20:42
фотоСправа Шеремета: під Офісом Зеленського вимагали звільнити підозрюваних
20:25
Офіційний курс: гривня дешевшає
Усі новини...