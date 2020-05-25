Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини

Понеділок, 25 травня 2020, 22:21
У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини

Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

Джерело: директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, якого цитує "Укрінформ" з посиланням на CNN

Пряма мова Раяна: "Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху".

Деталі: За словами Раяна, зараз ми "перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі", а крива поширення коронавірусу наразі "на підйомі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Останні новини
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
Усі новини...
Реклама: