У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини
Понеділок, 25 травня 2020, 22:21
Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.
Джерело: директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, якого цитує "Укрінформ" з посиланням на CNN
Пряма мова Раяна: "Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху".
Деталі: За словами Раяна, зараз ми "перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі", а крива поширення коронавірусу наразі "на підйомі".
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