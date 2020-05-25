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Укр / Рус

В ВОЗ ожидают новый пик коронавируса в любую минуту

Понедельник, 25 мая 2020, 22:21

Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса.

Источник: директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, которого цитирует "Укринформ" со ссылкой на CNN

Прямая речь Райана: "Мы должны осознавать тот факт, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что болезнь отступает, также, что у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. У нас может быть второй пик на этом пути".

Детали: По словам Райана, сейчас мы "находимся в самом центре первой волны во всем мире", а кривая распространения коронавируса сейчас "на подъеме".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире



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