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У МОЗ нарахували понад 4 тисячі заражених COVID-19 медиків

Понеділок, 25 травня 2020, 23:56
У МОЗ нарахували понад 4 тисячі заражених COVID-19 медиків

Понад 4 тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

Джерело: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Свобода слова", якого цитує пресслужба МОЗ

Пряма мова Степанова: "На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4112 людей – медики. Це сталося через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику.

В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий, визначалося вже у розпал епідемії".

Деталі: Міністр також зазначив, що, крім забезпечення лікарів усіма необхідними засобами, потрібен також 3-місячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяМОЗ
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