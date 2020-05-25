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В Минздраве насчитали более 4 тысяч зараженных COVID-19 медиков

Понедельник, 25 мая 2020, 23:56
В Минздраве насчитали более 4 тысяч зараженных COVID-19 медиков

Более 4 тысяч медицинских работников пока болеют коронавирусной болезнью в Украине.

Источник: министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Свобода слова", которого цитирует пресс-служба МОЗ

Прямая речь Степанова: "К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек - медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову.

У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии".

Детали: Министр также отметил, что, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияМинздрав
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