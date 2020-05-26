На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов

На Південному мосту столиці обірвалася частина накривного листа через проблему зі старим деформаційним швом, рух у бік правого берега частково обмежено.

Джерело: Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор"

Дослівно: "На Південному мосту – аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа.

Фахівці "Київавтошляхміст" уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.

Рух у напрямку правого берега частково обмежено".

Деталі: У комунальній корпорації перепрошують за незручності.