На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов
Вівторок, 26 травня 2020, 08:15
На Південному мосту столиці обірвалася частина накривного листа через проблему зі старим деформаційним швом, рух у бік правого берега частково обмежено.
Джерело: Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор"
Дослівно: "На Південному мосту – аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа.
Фахівці "Київавтошляхміст" уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.
Рух у напрямку правого берега частково обмежено".
Деталі: У комунальній корпорації перепрошують за незручності.