На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: аварийный шов
Вторник, 26 мая 2020, 08:15
На Южном мосту столицы оборвалась часть покрывного листа из-за проблем со старым деформационным швом, движение в сторону правого берега частично ограничено.
Источник: Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор"
Дословно: "На Южном мосту – аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть покрывного листа.
Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа.
Движение в направлении правого берега частично ограничено".
Детали: В коммунальной корпорации приносят извинения за неудобства.