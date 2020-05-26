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На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: аварийный шов

Вторник, 26 мая 2020, 08:15
На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: аварийный шов

На Южном мосту столицы оборвалась часть покрывного листа из-за проблем со старым деформационным швом, движение в сторону правого берега частично ограничено.

Источник: Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор"

Дословно: "На Южном мосту – аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть покрывного листа.

Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа.

Движение в направлении правого берега частично ограничено".

Детали: В коммунальной корпорации приносят извинения за неудобства.

Темы: Киевдороги
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