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COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер

Вівторок, 26 травня 2020, 09:11

За добу 25 травня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 339 осіб, з них 35 дітей та 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. Одужали 341 особа.

Хочу наголосити, що кількість одужавших більша, ніж кількість захворівших".

Деталі: За останню добу найбільше нових випадків коронавірусу виявлено у Львівській області (45), Рівненській області (41) та місті Київ (58).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 21 584 особи, з них 1 581 дитина і 4 183 медпрацівника.

Одужали 7 575 осіб, із них 1 913 медпрацівники.

Летальних випадків – 644.

 
ЦГЗ

За попередню добу здійснено 9 653 дослідження методом ПЛР.

 
Інфографіка УП щодо коронавірусу

21 летальний випадок продовж однієї доби – це максимум, який був за весь час пандемію в Україні. Таку ж кількість смертей фіксували 8-го, 16-го та 18-го травня.

 
Дашборд УП

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


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