COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер
За сутки 25 мая в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге
Прямая речь: "За минувшие сутки заболели 339 человек, из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровел 341 человек.
Хочу отметить, что количество выздоровевших больше, чем количество заболевших".
Детали: За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской области (45), Ровенской области (41) и городе Киев (58).
Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человека, из них 1 581 ребенок и 4 183 медработника.
Выздоровели 7 575 человек, из них 1 913 медработников.
Летальных случаев – 644.
За минувшие сутки совершено 9 653 исследования методом ПЦР.