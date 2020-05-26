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COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер

Вторник, 26 мая 2020, 09:11
COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер

За сутки 25 мая в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За минувшие сутки заболели 339 человек, из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровел 341 человек.

Хочу отметить, что количество выздоровевших больше, чем количество заболевших".

Детали: За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской области (45), Ровенской области (41) и городе Киев (58).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человека, из них 1 581 ребенок и 4 183 медработника.

Выздоровели 7 575 человек, из них 1 913 медработников.

Летальных случаев – 644.

 
ЦОЗ

За минувшие сутки совершено 9 653 исследования методом ПЦР.

 
Инфографика УП по коронавирусу

21 летальный случай в течение суток – это максимум, который был за все время пандемии в Украине. Такое же количество смертей фиксировали 8-го, 16-го и 18-го мая.

 
Дашборд УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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