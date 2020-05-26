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Нові послаблення з 1 червня: залізниця, автошколи, басейни

Вівторок, 26 травня 2020, 10:39

З 1 червня планується новий етап пом’якшення карантину – зокрема, відновлення роботи залізниці та автобусного сполучення між містами, відкриття автошкіл, спортзалів і басейнів.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 26 травня  

Пряма мова: "З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять у групах не більше, ніж 10 осіб. Наприклад, розпочнуть роботу автошколи.

Також планується з 1 червня запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень автомобільним транспортом.

Щодо басейнів і спортзалів сьогодні-завтра на сайті Міністерства охорони здоров’я буде розміщено рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути забезпечені у разі, коли власник вирішить відкривати спортивний зал і басейн.

Басейни ми раніше не розглядали для відкриття на третьому етапі пом’якшення карантину. Але нові дані, які сьогодні з’явилися щодо поширення коронавірусної хвороби, щодо можливості поширення збудника коронавірусу через водний шлях передачі – зокрема, у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, – дозволяють нам розпочати роботу спортивних залів і басейнів у разі, якщо будуть дотримуватися протиепідемічні норми"

Деталі: Ляшко закликав власників спортивних залів, басейнів, шкіл, які мають групи до 10 осіб, підготуватися до можливого пом’якшення карантинних заходів і привести свої заклади у відповідності до необхідних норм.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусУкрзалізниця


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