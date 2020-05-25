"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає "добро" всіх областей

Квитки на поїзди почнуть продавати, коли всі області повідомлять про епідемічну готовність до запуску залізничного транспорту.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Пряма мова: "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення!

Деталі: Раніше 25 травня Криклій зазначив, що "ніколи раніше не бачив, щоб з таким захватом писали про наше метро". І додав: "Тепер уявляю, що буде, коли ми відкриємо небо".

Цьому передувало :У Києві та Харкові робота метрополітену поновилася зранку 25 травня, у Дніпрі – по обіді. Заходити можна лише у масці чи респіраторі, потрібно дотримуватися дистанції у 1,5 метра.

Передісторія: