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"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає "добро" всіх областей

Понеділок, 25 травня 2020, 15:43

Квитки на поїзди почнуть продавати, коли всі області повідомлять про епідемічну готовність до запуску залізничного транспорту.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Пряма мова: "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення!

Деталі: Раніше 25 травня Криклій зазначив, що "ніколи раніше не бачив, щоб з таким захватом писали про наше метро". І додав: "Тепер уявляю, що буде, коли ми  відкриємо небо".

Цьому передувало :У Києві та Харкові робота метрополітену поновилася зранку 25 травня, у Дніпрі – по обіді. Заходити можна лише у масці чи респіраторі, потрібно дотримуватися дистанції у 1,5 метра. 

Передісторія:

  • Із 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, впродовж якого в регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
  • Загалом із 22 травня запроваджено другий етап пом’якшень.Перше послаблення карантину Кабінет міністрів зробив з 11 травня.
  • МОЗ планує починати наступні етапи послаблення з 1 червня, 10 червня, й 21 червня.
  • У квітні Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину.

Теми: УкрзалізницятранспорткарантинМінінфраструктури


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