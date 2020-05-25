"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає "добро" всіх областей
Квитки на поїзди почнуть продавати, коли всі області повідомлять про епідемічну готовність до запуску залізничного транспорту.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram
Пряма мова: "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення!
Деталі: Раніше 25 травня Криклій зазначив, що "ніколи раніше не бачив, щоб з таким захватом писали про наше метро". І додав: "Тепер уявляю, що буде, коли ми відкриємо небо".
Цьому передувало :У Києві та Харкові робота метрополітену поновилася зранку 25 травня, у Дніпрі – по обіді. Заходити можна лише у масці чи респіраторі, потрібно дотримуватися дистанції у 1,5 метра.
Передісторія:
- Із 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, впродовж якого в регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
- Загалом із 22 травня запроваджено другий етап пом’якшень.Перше послаблення карантину Кабінет міністрів зробив з 11 травня.
- МОЗ планує починати наступні етапи послаблення з 1 червня, 10 червня, й 21 червня.
- У квітні Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину.