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В Об’єднаних силах – перший хворий на коронавірус

Вівторок, 26 травня 2020, 11:50
В Об’єднаних силах – перший хворий на коронавірус

У поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Джерело: командування Операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області.

Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний.

Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу, ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція.

Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на Covid-19".

Деталі: Командування Об’єднаних сил заявило, що вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.

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