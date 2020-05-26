Все разделы
Укр / Рус

В Объединенных силах – первый больной коронавирусом

Вторник, 26 мая 2020, 11:50

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19.

Источник: командование Операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция.

Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19".

Детали: Командование Объединенных сил заявило, что принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новые послабления с 1 июня: железная дорога, автошколы, бассейны

COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер

Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

В ВОЗ ожидают новый пик коронавируса в любую минуту

Дело Шеремета: Суд продлил арест подозреваемого Антоненко еще на 2 месяца

фотоИзнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

Все главные новости...
Последние новости
11:53
фотоБоевики обстреляли из гранатомета пункт пропуска "Марьинка"
11:51
Кабмин уволил главу Госгеокадастра
11:51
фото, видеоВ Киеве полиция изъяла $400 тысяч "воровского общака"
11:50
В Объединенных силах – первый больной коронавирусом
11:31
видеоДжонсон заявил, что у него ухудшилось зрение из-за коронавируса
11:30
Рабочая группа поддержки бизнеса разработала 35 инициатив – их передадут в Кабмин
11:26
фото, видеоПолицейские изъяли 400 тысяч долларов "воровского общака" в Киеве
11:25
Курс валют на 26 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:21
7 областей не дотягивают до второго этапа смягчения карантина – Ляшко
11:20
IKEA объяснила, почему в Украине цены на товары выше, чем в соседних странах
Все новости...