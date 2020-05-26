В Объединенных силах – первый больной коронавирусом

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19.

Источник: командование Операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция.

Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19".

Детали: Командование Объединенных сил заявило, что принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.