Зеленський і Шмигаль запланували італійське ноу-хау щодо виходу з карантину

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно страхувати всіх медиків на передовій, і що він підтримує ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину, як це зробили в Італії.

Джерело: пресслужба Офісу президента за результатами наради 26 травня

Пряма мова: "Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані".

Деталі: Повідомляється, що про новацію Італії із залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленському ця ідея сподобалась, і він підтримав її втілення в Україні. За словами президента, волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції і носіння масок.

В ОПУ відзначили, що в Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусу перевищила кількість тих, хто захворів (341 та 339 осіб відповідно). За словами Зеленського, ця мінімальна перевага та зменшення кількості хворих навіть при збільшенні тестувань свідчать про позитивну тенденцію на шляху до подолання епідемії.

Пізніше Шмигаль у Telegram повідомив, що оскільки ідею з волонтерами підтримав президент, то її втілюватимуть у життя.