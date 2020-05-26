Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський і Шмигаль запланували італійське ноу-хау щодо виходу з карантину

Вівторок, 26 травня 2020, 14:24
Зеленський і Шмигаль запланували італійське ноу-хау щодо виходу з карантину
Владислав Мусієнко, УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно страхувати всіх медиків на передовій, і що він підтримує ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину, як це зробили в Італії.

Джерело: пресслужба Офісу президента за результатами наради 26 травня

Пряма мова: "Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані".

Деталі: Повідомляється, що про новацію Італії із залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленському ця ідея сподобалась, і він підтримав її втілення в Україні. За словами президента, волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції і носіння масок.

В ОПУ відзначили, що в Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусу перевищила кількість тих, хто захворів (341 та 339 осіб відповідно). За словами Зеленського, ця мінімальна перевага та зменшення кількості хворих навіть при збільшенні тестувань свідчать про позитивну тенденцію на шляху до подолання епідемії.

Пізніше Шмигаль у Telegram повідомив, що оскільки ідею з волонтерами підтримав президент, то її втілюватимуть у життя.

Українська правда
Теми: ЗеленськийШмигаль карантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський збирав ставку: говорили про зерно, порти, ситуацію на фронті
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
Усі новини...
Реклама: