Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и Шмыгаль запланировали итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина

Вторник, 26 мая 2020, 14:24
Зеленский и Шмыгаль запланировали итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина
Владислав Мусиенко, УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо страховать всех медиков на передовой, и что он поддерживает идею привлечения волонтеров на время выхода из карантина, как это сделали в Италии.

Источник: пресс-служба Офиса президента по результатам совещания 26 мая

Прямая речь: "Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы".

Детали: Сообщается, что о новации Италии относительно привлечения волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленскому эта идея понравилась, и он поддержал ее воплощение в Украине. По словам президента, волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции и ношения масок.

В ОПУ отметили, что в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от коронавируса превысило количество заболевших (341 и 339 человек соответственно). По словам Зеленского, это минимальное преимущество и уменьшение количества больных даже при увеличении тестирования свидетельствуют о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии.

Позже Шмыгаль в Telegram сообщил, что поскольку идею с волонтерами поддержал президент, то ее будут воплощать в жизнь.   

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийШмыгалькарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: