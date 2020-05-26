Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо страховать всех медиков на передовой, и что он поддерживает идею привлечения волонтеров на время выхода из карантина, как это сделали в Италии.

Источник: пресс-служба Офиса президента по результатам совещания 26 мая

Прямая речь: "Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы".

Детали: Сообщается, что о новации Италии относительно привлечения волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленскому эта идея понравилась, и он поддержал ее воплощение в Украине. По словам президента, волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции и ношения масок.

В ОПУ отметили, что в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от коронавируса превысило количество заболевших (341 и 339 человек соответственно). По словам Зеленского, это минимальное преимущество и уменьшение количества больных даже при увеличении тестирования свидетельствуют о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии.

Позже Шмыгаль в Telegram сообщил, что поскольку идею с волонтерами поддержал президент, то ее будут воплощать в жизнь.