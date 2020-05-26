Усі розділи
Укр / Рус

Катар надіслав майже 9 тонн засобів захисту для українських медиків

Вівторок, 26 травня 2020, 18:52

До аеропорту "Бориспіль" спецрейсом "Qatar Airways" прибув літак з гуманітарною медичною допомогою від Держави Катар для підтримки України в боротьбі проти пандемії COVID-19.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони. 

В МЗС зазначили, що домовилися щодо гуманітарної допомоги під час телефонних розмов президента Володимира Зеленського та еміра Катару шейха Таміма Аль Тані у травні.

Пряма мова Кулеби: "Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар і завжди пам’ятатиме про цей вияв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані сповна втілити на благо наших народів". 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: МЗСКулеба Дмитрокоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські найманці вбили військовослужбовця ЗСУ

списокУкрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів

фотоДБРівці штурмом увірвалися в музей Гончара – директор звернувся в поліцію

оновленоСуд арештував поліцейських Кагарлика, яких підозрюють у згвалтуванні і катуванні жінки

Великий футбол повертається в Україну: МОЗ дало добро відновити матчі

Путін визначив нову дату параду Перемоги в Росії

Усі головні новини...
МЗС
З полону піратів звільнили ще одного українця
Українських моряків, яких 22 березня захопили пірати, звільнено
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19
Останні новини
22:40
Новини економіки: звільнення керівника Держгеокадастру, податковий закон
22:28
відеоУ ДБР кажуть, що не застосовували силу біля музею Гончара
22:04
Новини 26 травня: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика
21:48
Підрядник замовив "інформаційну війну" проти Укравтодору – Кубраков
21:30
Російські найманці вбили військовослужбовця ЗСУ
21:24
Комітет Ради хоче зібратися через згвалтування у відділку поліції
21:16
Помер український письменник Мойсей Фішбейн
21:01
Apple відкриває компанію в Україні – ЗМІ
20:48
Президент затвердив Річну національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
20:45
списокУкрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів
Усі новини...