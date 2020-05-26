Катар надіслав майже 9 тонн засобів захисту для українських медиків

До аеропорту "Бориспіль" спецрейсом "Qatar Airways" прибув літак з гуманітарною медичною допомогою від Держави Катар для підтримки України в боротьбі проти пандемії COVID-19.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони.

В МЗС зазначили, що домовилися щодо гуманітарної допомоги під час телефонних розмов президента Володимира Зеленського та еміра Катару шейха Таміма Аль Тані у травні.

Пряма мова Кулеби: "Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар і завжди пам’ятатиме про цей вияв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані сповна втілити на благо наших народів".

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