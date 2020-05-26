Катар направил почти 9 тонн средств защиты для украинских медиков

В аэропорт "Борисполь" спецрейсом "Qatar Airways" прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

В МИД отметили, что договорились о гуманитарной помощи во время телефонных разговоров президента Владимира Зеленского и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани в мае.

Прямая речь Кулебы: "Украина высоко ценит решение Эмира Государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены сполна воплотить на благо наших народов".

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