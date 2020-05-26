МОЗ спланувало закупівлю медзасобів проти коронавірусу із завищеними цінами – ЗМІ

Міністерство охорони здоров’я, плануючи витрати на закупівлю засобів для боротьби з коронавірусом, встановило ціни на необхідні товари вище ринкових.

Джерело: Bihus.info з посиланням на отримані документи

Деталі: Журналісти опублікували копії документів, в яких за підписом міністра охорони здоров’я Максима Степанова, обґрунтовувалися заплановані витрати з загального державного фонду розміром майже 3 млрд гривень.

Дослівно: "Частина позицій з переліку за своєю розрахунковою вартістю ледь не в половину перевищують вартість, за якими ці ж товари купують волонтери. Різниця в ціні тільки захисних костюмів, яких МОЗ хоче купити майже 4,5 мільйони, в порівнянні з ціною, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники – понад мільярд гривень".

Деталі: Згідно із документами, пропонується виділити 2 мільярди 339 мільйонів 852 тисячі гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників медзакладів, де приймають хворих з COVID-19, та екстреної медичної допомоги.

Журналісти порівняли ціни, закладені МОЗ, із цінами на аналогічні товари, які за кошти благодійників закуповує організація "Пацієнти України".

Журналісти наголошують, що порівняння умовне, проте суттєва різниця у цінах практично на кожну позицію може свідчити про значне завищення вартості у розрахунках МОЗ.

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Також у документах є інформаціє про виділення 100 млн гривень на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легенів.

Дослівно: "Відповідно до отриманої нами інформації мова йде про вітчизняні розробки, що планують купувати по 500 тисяч гривень за кожен. Проте, як йдеться в проєкті, який погодив бюджетний комітет ВР, в поданих міністерством матеріалах відсутня належна інформація, зокрема, про:

– вітчизняних виробників апаратів ШВЛ, які відповідають визначеним МОЗ медико-технічним вимогам, та середньої ринкової вартості таких апаратів.

– процедур публічних закупівель, які будуть застосовуватися, та вітчизняних виробників, у яких передбачається придбати апарати штучної вентиляції легень, з огляду на інформування про попереднє отримання комерційної пропозиції від виробників".

Журналісти зауважують, що у МОЗі таким чином заявили про наявність комерційної пропозиції від компанії, не розкриваючи умов.

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