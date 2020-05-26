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МОЗ спланировало закупку медсредств против коронавируса по завышенным ценам - СМИ

Вторник, 26 мая 2020, 19:13
МОЗ спланировало закупку медсредств против коронавируса по завышенным ценам - СМИ

Министерство здравоохранения, планируя расходы на закупку средств для борьбы с коронавирусом, установило цены на необходимые товары выше рыночных.

Источник: Bihus.info со ссылкой на полученные документы

Детали: Журналисты опубликовали копии документов, в которых за подписью министра здравоохранения Максима Степанова, обосновывались запланированные расходы из общего государственного фонда размером почти 3 млрд гривен.

Дословно: "Часть позиций из перечня по своей расчетной стоимости чуть ли не в половину превышают стоимость, по которым эти же товары покупают волонтеры. Разница в цене только защитных костюмов, которые Минздрав хочет купить почти 4,5 миллиона, по сравнению с ценой, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители - более миллиарда гривен".

Детали: Согласно документам, предлагается выделить 2 миллиарда 339 852 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для работников медучреждений, где принимают больных с COVID-19 и экстренной медицинской помощи.

Журналисты сравнили цены, заложенные МОЗ, с ценами на аналогичные товары, которые за средства благотворителей закупает организация "Пациенты Украины".

 
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Журналисты отмечают, что сравнение условное, однако существенная разница в ценах практически на каждую позицию может свидетельствовать о значительном завышении стоимости в расчетах Минздрава.

Также в документах есть информация о выделении 100 млн гривен на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Дословно: "Согласно полученной нами информации речь идет об отечественных разработках, которые планируют покупать по 500 тысяч гривен за каждый. Однако, как говорится в проектах, который согласовал бюджетный комитет ВР, в представленных министерством материалах отсутствует надлежащая информация, в частности, об:

- отечественных производителях аппаратов ИВЛ, которые соответствуют определенным МОЗ медико-техническим требованиям, и средней рыночной стоимости таких аппаратов.

- процедурах публичных закупок, которые будут применяться, и отечественных производителей, у которых предполагается приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, учитывая информирования о предварительном получении коммерческого предложения от производителей".

Журналисты отмечают, что в Минздраве таким образом заявили о наличии коммерческого предложения от компании, не раскрывая условий.

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Темы: Минздравкарантин
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