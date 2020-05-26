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ДБР підозрює ще двох суддів у незаконних арештах "майданівців"

Вівторок, 26 травня 2020, 19:29
ДБР підозрює ще двох суддів у незаконних арештах майданівців

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, які нині є діючими адвокатами.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що колишні судді - нині адвокати, 25-26 січня 2014 року вчинили протиправні дії щодо 17 осіб. Громадянам було незаконно обмежено особисту свободу, здебільшого шляхом поміщення під варту. Рішення приймались без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень задля перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в місті Черкасах та інших регіонах.

Екссудді підозрюються у:

  • постановленні суддею завідомо неправосудних ухвал, вчиненому в особистих інтересах;
  • завідомо незаконних арештах, які спричинили тяжкі наслідки, вчинених в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб;
  • незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб.

Українська правда
Теми: Майдансуд
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